В Индонезии статуям русалок прикрыли грудь золотыми топами

Индонезийский парк развлечений одел статуи русалок с открытой грудью в золотистые топы. Администрация парка пояснила, что таким образом защищает традиционные восточные ценности, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Русалки с голой грудью стояли в парке Ancol Dreamland в Джакарте последние 15 лет, поэтому решение их прикрыть многих привело в изумление. Кто-то предположил, что администрация поддалась давлению внешних сил.

Но управляющие парком пояснили, что решили закрыть грудя статуям еще год назад.

"Это решение менеджмента, никакого давления извне не было, - сказала Би-би-си представитель парка Рика Лестари.

Автор скульптур Долороса Синага в беседе с Индонезийской службой Би-би-си сказала, что администрация парка лишила посетителей возможности любоваться красотой искусства.