Генсек ООН призвал отказаться от ископаемых видов топлива ради защиты окружающей среды

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости использования возобновляемых источников энергии вместо ископаемых видов топлива и закрытия угольных шахт ради защиты окружающей среды. Такое мнение он выразил в своей статье для газеты "Ведомости", опубликованной в среду, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это значит, что необходимо прекратить субсидировать добычу ископаемых видов топлива и ведение высокоэмиссионного сельского хозяйства и перейти к использованию возобновляемых источников энергии, электромобилей и рациональным с климатической точки зрения методам хозяйствования", - пишет генсек ООН.

"Я призываю всех лидеров приехать в сентябре в Нью-Йорк с конкретными, реалистичными планами по увеличению к 2020 году их определяемых на национальном уровне вкладов в соответствии с целью сокращения выбросов парниковых газов на 45% в течение следующего десятилетия и сведения их к нулю к 2050 году", - добавил Гутерриш.