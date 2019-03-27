Продажи шампанского в 2018 году во Франции упали до уровня 2004 года из-за протестов "желтых жилетов". Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Le Figaro.

Как указывает издание со ссылкой на Межпрофессиональный комитет производителей шампанского, в прошлом году продажи знаменитого французского напитка упали на 1,8% и составили 301,9 млн бутылок. По данным комитета, спад в первую очередь обусловлен снижением спроса на французском и британском рынках. "Мы обеспокоены снижением объемов продаж, спад продаж во Франции и Великобритании не компенсируется ростом экспорта", - приводит издание заявление сопредседателя комитета Жан-Мари Бариера. По данным комитета, во Франции в 2018 году продажи продолжали снижаться в условиях неблагоприятной экономической ситуации, а в конца года на спрос сильно повлияло движение "желтых жилетов". "Последствия движения ["желтых жилетов"] трудно оценить, но они были реальными", - отметил Барьер.

Он пояснил, что снижение продаж на внутреннем рынке связано с сокращением численности туристов в Париже и других регионах из-за манифестаций. Как указали в комитете, "впервые за 100 лет объем продаж во Франции был ниже экспорта".

Барьер также напомнил, что неблагоприятным фактором, оказывающим влияние на продажи шампанского, является и конкуренция с итальянским игристым вином Prosseco, которое "в три-четыре раза дешевле".