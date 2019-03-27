Несмотря на прекращения работы двух горнодобывающих компаний зафиксирован рост объема промышленной продукции

Объем промышленной продукции в Армении за первые два месяца этого года вырос, несмотря на то, что две крупные горнодобывающие компании, обеспечивающие львиную долю промышленных показателей, не работали.

По сообщению «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе представления доклада о выполнении программы правительства и ее результатах. «Объем промышленного производства в январе-феврале вырос на 1,9%, несмотря на условия, что в январе промышленное производство снизилось на 1,1. Благодаря зафиксированному в феврале 4,7% росту двухмесячная сумма составила 1,9. Притом это произошло в важных условиях. Хочу напомнить, что, в отличие от прошлого года, в этом году, например, Техутское месторождение, которое статистически обеспечивало огромный процент нашего промышленного роста, довольно долгое время уже не работает - около года. Хочу подчеркнуть, что в горнодобывающей сфере у нас было два гиганта, обеспечивающих львиную долю наших промышленных статистических показателей. И сегодня мы имеем рост в условиях, когда эти два гиганта не работают», - отметил Пашинян. Он также сообщил, что проводится очень активная работа в связи с Техутским месторождением. И люди, которые вовлечены в процесс, заверяют правительство, что очень быстро и скоро в этой сфере мы добьемся успеха. То есть его работа будет восстановлена.

Обрабатывающая промышленность в январе-феврале выросла почти на 8%, что Пашинян посчитал довольно ощутимым показателем.