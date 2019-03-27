Индия успешно испытала противоспутниковое оружие

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал NDTV.

"Индия теперь крупная космическая держава. Меньше чем за три минуты сделанная в Индии противоспутниковая ракета сбила спутник на низкой околоземной орбите", - заявил премьер, выступая с телеобращением.

Премьер назвал это событие историческим. По его словам, до этого только три страны в мире – США, Россия и Китай – добились таких достижений.