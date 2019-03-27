В Boeing протестировали самолеты 737 MAX с обновленным программным обеспечением

Компания Boeing осуществила тестовые полеты самолета модели 737 MAX с обновленной системой Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS, "Увеличение характеристик системы маневрирования"). Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

По его информации, полеты прошли в районе Сиэтла.

Эти полеты авиалайнеров состоялись после того, как в субботу пилоты с помощью симуляторов протестировали обновленную систему MCAS. В тестировании при помощи симуляторов приняли участие пилоты трех американских авиакомпаний - Southwest Airlines, American Airlines и United Airlines, а также двух иностранных авиакомпаний, названия которых не указывают.