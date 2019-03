Лунный зонд снял восход Солнца над Землей

Израильский лунный зонд Beresheet частной компании SpaceIL запечатлел восход Солнца над Землей, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, как появление светила сопровождается яркой вспышкой.

Изначально аппарат разрабатывали для участия в конкурсе Google Lunar XPrize, однако затем зонд перепрофилировали и отправили на Луну. Миссия Beresheet завершится через 11 дней.

Sunrise Video from #Beresheet From the #spacecraft's point of view. In the video, #earth can be seen hiding the #sun & then exiting the same shadow created by the Earth and the sun's exposure. This process creates a kind of sunrise image! #IsraelToTheMoon @ILAerospaceIAI pic.twitter.com/y6IR80oz73