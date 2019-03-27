КГД внедрил систему аналитической отчетности большого объема данных

Комитет государственных доходов внедрил систему аналитической отчетности, основанную на анализе большого объема данных (Big Data).

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, новая система дает возможность в ходе анализа и управления рисками использовать различные структуры базы данных без ограничений объема и формата. Проводить и показывать масштабные анализы и отчеты о таможенной и налоговой сферах за считанные минуты. По наблюдениям специалистов, база данных большого объема - довольно гибкий инструмент. Она позволяет быстрее и эффективнее представлять данные по хозяйствующим субъектам, проводить экономические анализы в макро и микро плоскостях, составлять отчеты по различным видам налогов. Внедрение системы аналитических отчетов важно не только с точки зрения повышения эффективности работы комитета, но и с точки зрения улучшения бизнес-среды. Система, сформированная современными технологическими решениями и инновационными подходами управления рисками, позволил выделить наиболее рисковые факторы, способствуя уменьшению количества случаев физического осмотра товаров и транспортных средств. Так, если в 3-м квартале 2018 года количество просмотров составило 5975, то в 4-м квартале - 4848. Кстати, информация каждые три месяза обновляется и размещается на официальном сайте КГД.

С усовершенствованием системы аналитических отчетов больших объемов данных КГД планирует в ближайшее время внедрить «умную» систему управления рисками.