Никол Пашинян в Вене встретится с президентом Азербайджана
10:58, 27 Март, 2019
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 28-29 марта с рабочим визитом выедет в Австрийскую Республику.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, по инициативе стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Вене состоится встреча Никола Пашиняна с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В рамках визита Никол Пашинян встретится также с канцлером Австрии Себастьяном Курцем и президентом Александром Ван дер Беленом.
Запланирована также встреча премьер-министра и с представителями местной общины.