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Никол Пашинян в Вене встретится с президентом Азербайджана


Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 28-29 марта с рабочим визитом выедет в Австрийскую Республику.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, по инициативе стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Вене состоится встреча Никола Пашиняна с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В рамках визита Никол Пашинян встретится также с канцлером Австрии Себастьяном Курцем и президентом Александром Ван дер Беленом.

Запланирована также встреча премьер-министра и с представителями местной общины.




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