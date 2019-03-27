Пашинян сообщил о перевыполнении части доходов госбюджета, повышении зарплат военнослужащих и учителей

Часть доходов госбюджета Армении на 2019 год будет перевыполнена как минимум на 40 млрд драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом в ходе обсуждения доклада о ходе выполнения программы правительства Армении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Подводя итоги нашей деятельности за три месяца, мы пришли к выводу, что часть доходов госбюджета 2019 года будет перевыполнена как минимум на 40 млрд драмов. Это приблизительно 90 млрд долларов. То есть, государственные доходы в 2019 году будут, больше, чем было предусмотрено принятым Национальным собранием государственным бюджетом. Это беспрецедентное явление как минимум за последние 9 лет, поскольку у нас долгое время не было ситуации, когда доходы бюджета бывали перевыполнены, причем в таких огромных объемах», - подчеркнул Никол Пашинян. Он добавил, что гораздо важнее констатировать, что собирается делать правительство с этими дополнительными доходами. «Мы намерены с 1 июля 2019 года на 10% повысить зарплату военнослужащим Вооруженных сил Армении, а с 1 сентября 2019 года повысить зарплату учителям, работающим в общеобразовательных школах Армении. Речь идет примерно о 38 тысячах учителей. Кроме того, мы планируем в этом году провести разные ремонтные работы на 303 км автодорог, что также является беспрецедентным показателем за последние 9 лет, но мы также надеемся и знаем, что в этом процессе будут и сбережения. Мы надеемся, что в этом году удастся превзойти показатель гораздо более длительного времени. Отмечу, что в это не входит строительство автомагистрали Север-Юг, это совсем другая история», - пояснил премьер.

Правительство намерено выделить еще 10 млрд драмов на реализацию субвенциальных программ. «Это те программы, которые реализуются совместно с общинами, органами местного самоуправления. В прошлом тоже году мы готовы были выделить 10 млрд драмов на субвенциальные программы, однако по итогам года выяснилось, что общины не готовы потратить столько денег, поскольку нет программ. Субвенционными называются программы, часть которых финансирует правительство, другую часть финансируют общины. Несмотря на готовность в прошлом году выделить 10 млрд драмов на развитие инфраструктур общин, нам удалось потратить на эти цели всего 1,6 млрд драмов. Мы надеемся, что в этом году нам удастся полноценно потратить в общинах эти 10 млрд драмов, потому что мы уверены, что в результате целевого расходования этой суммы граждане смогут почувствовать очень конкретные изменения в своей жизни», - сказал Пашинян.

Премьер-министр РА также представил, результатом чего является этот дополнительный сбор в госбюджет в 40 млрд драмов. «Это, в первую очередь, результат политики правительства и КГД против теневой экономики. И, поскольку я предвижу, что прозвучат опасения относительно того, что это может оказать негативное влияние на нашу экономику, хочу отметить, в этом процессе репрессивные методы вообще не будут применятся, а лишь метод анализа, переговоров, диалога. Следующий важный фактор, который позволяет нам иметь столь серьезнейшее перевыполнение государственных доходов - сотрудничество граждан и правительства. Я с радостью констатирую, что граждане Армении действительно реагируют на призывы правительства о том, что и они имеют свою роль в борьбе с тенью. Помните мои призывы о том, что при покупке чего-либо нужно обязательно требовать ККА, и я рад констатировать, что с мая 2018 года по сей день было напечатано на 65 млн ККМ больше, чем за предыдущий период. Это еще одно доказательство того, что наше общество и правительство находятся в практическом диалоге друг с другом и этот диалог дает конкретные результаты», - подчеркнул Никол Пашинян.