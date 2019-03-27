Парламент Армении ратифицировал соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС
10:48, 27 Март, 2019
Национальное Собрание РА приняло проект закона «О ратификации временного соглашения о создании зоны свободной торговли между Ираном и странами-членами ЕАЭС».
Как передает «Арменпресс», проект был принят на очередном заседании НС 27 марта.
За проект закона «О ратификации временного соглашения между ЕАЭС и его странами-членами, с одной стороны, и Исламской Республики Иран, с другой, о создании зоны свободной торговли» проголосовали 118 депутатов, против - 1, воздержались два депутата.
Согласно соглашению, снизятся таможенные пошлины на экспорт ряда товаров в Иран.