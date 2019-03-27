Умер актер Нодар Мгалоблишвили

Советский и грузинский актер Нодар Мгалоблишвили умер в возрасте 87 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник Первый канал Общественного телевидения Грузии.

Каких-либо подробностей не приводится.

Актерскую карьеру Мгалоблишвили начал в 1954 году. Среди наиболее заметных театральных работ - Актер ("На дне" Максима Горького), Освальд ("Привидения" Генри Ибсена), Яго ("Отелло" Уильяма Шекспира). Он сыграл в десятках советских и грузинских фильмов, а также в российских картинах и телесериалах. Одна из наиболее известных ролей - граф Калиостро в киноленте "Формула любви" (1984) режиссера Марка Захарова.

Нодар Мгалоблишвили был Заслуженным артистом Грузии с 1976 года и Народным артистом с 1979 года.

