Время в Ереване: 11:07:36,   27 Март

В американской больнице одновременно забеременели девять медсестер


Девять медсестер из родильного отделения больницы в американском городе Портленд ожидают ребенка. Как передает Арменпресс, об этом Мэнский медицинский центр сообщил в своем Facebook-аккаунте.

Отмечается, что роды должны пройти в период с апреля до июля.

Как пишет Maine Health, некоторые из этих медсестер становятся мамами уже не в первый раз, однако каждая из них считает, что опыт совместной работы и помощи роженицам поможет им в будущем.

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации