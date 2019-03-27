В американской больнице одновременно забеременели девять медсестер

Девять медсестер из родильного отделения больницы в американском городе Портленд ожидают ребенка. Как передает Арменпресс, об этом Мэнский медицинский центр сообщил в своем Facebook-аккаунте.

Отмечается, что роды должны пройти в период с апреля до июля.

Как пишет Maine Health, некоторые из этих медсестер становятся мамами уже не в первый раз, однако каждая из них считает, что опыт совместной работы и помощи роженицам поможет им в будущем.