В США тысячи семей остались без света из-за удара молнии в электростанцию

Взрыв на электростанции, в которую ударила молния, оставил без света свыше 20 тысяч домов и предприятий в американском штате Флорида. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Miami Herald.

По ее данным, ЧП произошло на объекте энергоснабжающей компании Florida Power & Light Company (FPL) в округе Броуард штата.

По информации издания, полиция сообщила, что звонок о взрыве поступил приблизительно в 20.00 по местному времени (03.00 мск). По данным полиции, из-за удара молнии на электростанции вспыхнул пожар. На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы, в результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что энергоснабжающая компания Florida Power & Light Company проводит работы по восстановлению энергоснабжения.