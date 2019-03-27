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Трамп 2 апреля примет в Белом доме генсека НАТО


Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут 2 апреля встречу в Белом доме. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации США.

"В честь 70-летия НАТО президент и генсек подчеркнут важность альянса, который является опорой международной безопасности и стабильности. Президент и генсек проведут личную встречу, за которой последует встреча в расширенном составе", - отмечается в заявлении.

Совет министров иностранных дел стран - членов НАТО проведет заседание 3-4 апреля в Вашингтоне.

 

 




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