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ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана


28 марта, согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, северо-западнее села Сейсулан Мартакертского района.

Как сообщили «Арменпресс» в информационной службе Министерства иностранных дел Республики Арцах, с позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевой помощник личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и личный помощник Саймон Тиллер (Великобритания).

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.




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