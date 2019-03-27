Парламент предложил 16 альтернатив соглашению о Brexit The Guardian

Депутаты британского парламента предложили в общей сложности 16 альтернатив так и не получившему их одобрения проекту соглашения с ЕС об условиях Brexit. Как написала во вторник вечером в своем Twitter политический обозреватель газеты The Guardian Хезер Стюарт, в среду законодатели должны будут провести серию голосований по тем предложениям, которые отберет спикер Палаты общин Джон Беркоу, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как пишет Стюарт, среди переданных Беркоу вариантов есть проведение второго референдума по Brexit, отказ от выхода страны из состава Евросоюза, вступление Соединенного Королевства в Европейскую ассоциацию свободной торговли, а также Brexit, предполагающий исключительно тесное сотрудничество Великобритании с ЕС.

В понедельник британские депутаты приняли поправку консерватора Оливера Летуина, которая позволит Палате общин в среду высказаться за различные альтернативы плану премьер-министра Терезы Мэй.

Голосования не будут иметь обязывающей силы для правительства, назвавшего попытку парламента перехватить контроль над процессом Brexit "опасным прецедентом", однако усилят давление на кабинет Терезы Мэй.