Национальное собрание продолжает работу очередного четырехдневного заседания

В НС Армении началось очередное четырехдневное заседание.

Как передает «Арменпресс», в повестку дня включены голосования по ряду проектов, обсужденных в предыдущий день.

Во втором чтении на голосование будет поставлен законопроект О внесении изменений в Закон РА «Об образовании», предложенный депутатом фракции «Процветающая Армения» Тиграном Уриханяном.

В повестке дня также голосование по представленным правительством законопроектам О внесении дополнений и изменений в Закон РА «О государственных пенсиях», О внесении изменений и дополнений в Закон РА «Об акционерных обществах» и голосование по пакету проектов прилагаемых законов. На голосование будет поставлена также законодательная инициатива депутата от фракции «Мой шаг» Ованнеса Ованнисяна, запрещающая рекламу продажи курсовых, дипломных и других работ и несколько других проектов.

В повестке дня также доклад о ходе выполнения и результатах программы Правительства Республики Армения, одобренной решением Правительства Республики Армения N 581-а от 1 июня 2018 года.