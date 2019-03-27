На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство чрезвычайных ситуаций РА сообщает, что 27-го марта по положению на 09:00 часов на территории РА есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как передает «Арменпресс», закрыта автодорога Берд-Чамбарак.

Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей, труднопроходим для легковых.

Труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар (туман), межобщинные дороги Ашоцка Ширакской области и дороги сел Меликгюх, Чарчакис, Дзораглух, Ттуджур Арагацотнской области. На автодорогах Арагаца Арагацотнской области гололед.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

О Ларсе:

Согласно информации, полученной из Дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Строительные работы:

С 30-го июня 2018 года на 139-ом км автотрассы Ереван-Мегри проводятся строительные работы, в результате чего участок в 200 м закрыт в одностороннем порядке.