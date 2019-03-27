AFP: Сирия попросила созвать заседание Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Голанских высот

Сирия запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ситуацией вокруг Голанских высот, над которыми США признали в понедельник суверенитет Израиля. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Теперь, как следует из сообщения, Франции, которая в марте председательствует в Совбезе, предстоит назначить дату заседания.

Президент США Дональд Трамп 25 марта в Вашингтоне в рамках переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Против таких односторонних действий высказались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и Россия, а также ключевые европейские державы и союзники США, включая Германию и Францию. О том, что США следует признать суверенитет Израиля над Голанами, Трамп заявил на прошлой неделе.