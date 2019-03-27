В Арцахе погиб военнослужащий-срочник
В одной из воинских частей, дислоцированных в северо-восточном направлении Армии обороны Арцаха, 26 марта, около 18:40, при невыясненных пока обстоятельствах огнестрельное смертельное ранение получил Ара Георгиевич Аракелян 1998 г. рождения, срочный военнослужащий АО НКР.
Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства обороны Арцаха, для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.
Министерство обороны Республики Арцах разделяет боль утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.
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