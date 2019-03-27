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Европейские индексы - 26-03-19


МОСКВА, 27 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.64% и составил 11419.48 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.89% и составил 5307.38 пункта, британский FTSE вырос на 0.26% и составил 7196.29 пункта, а российский RTSI вырос на 0.13% и составил 1229.96 пункта.




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