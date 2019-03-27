Сборная Армении по футболу находится на последнем месте в группе J

После двух туров отборочного турнира ЧМ-2020 сборная Армении находится на последнем месте.

Как передает «Арменпресс», в группе J отборочного турнира Евро-2020 лидирует сборная Италии, которая после победы в двух матчах имеет 6 очков. Второе и третье места с 4 очками делят Греция и Босния и Герцеговина. На 4 месте с 3 очками Финляндия. Сборные Армении и Лихтенштейна с 0 очками в финале турнирной таблицы.

В третьем туре 8 июня сборная Армении в Ереване примет команду Лихтенштейна.