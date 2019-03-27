Самвел Тер-Саакян отстает от лидеров на пол-очка

На индивидуальном чемпионате Европы по шахматам состоялись партии 8-го тура.

Как передает «Арменпресс», из представителей Армении победу одержали Роберт Ованнисян, Айк Мартиросян, Арман Пашикян. Вничью сыграли Самвел Тер-Саакян, Сергей Мовсесян, Мануэл Петросян, Грант Мелкумян. Шант Саргсян потерпел поражение.

После 8-го тура Самвел Тер-Саакян продолжает отставать от лидеров на пол-очка.

До конца индивидуального чемпионата Европы осталось 3 тура.