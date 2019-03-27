Оба гола были результатом простых ошибок: Гюлбудагянц

Главный тренер сборной Армении по футболу Армен Гюлбудагянц связывает поражение от Финляндии с неиспользованием моментов.

«Оба гола были результатом простых ошибок, у нас же были моменты, которые мы не использовали. Качество игры сборной было связано с игровыми качествами опорных футболистов. Из-за плохого самочувствия Карлена Мкртчяна, Генрих Мхитарян был вынужден играть в зоне опорного пункта, и был вынужден заменить его», - как передает «Арменпресс», главный тренер об этом сказал на встрече с журналистами. Говоря о том, что Артур Саркисов не приглашен в сборную, Гюлбудагянц отметил, что форвард играет на флангах, и они вместо него в команду пригласили Эдгара Бабаяна: «Что же касается Саркиса Адамяна, то он был болен во время предыдущей игре и восстанавливается с трудом».

Во втором матче группы J отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Армении на выезде уступила Финляндии со счетом 0:2