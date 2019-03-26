За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 57 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 25 и 26 марта сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 57 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 15 случаев кражи личного имущества, 12 случаев мошенничества, 6 случаев причинения телесных повреждений, по 3 случая хулиганства и обнаружения наркотиков, по 2 случая похищения человека, побоев, злоупотребления должностными полномочиями и незаконного оборота наркотических средств в целях сбыта, по 1 случаю квартирной кражи, присвоения или растраты, умышленного уничтожения имущества, уклонения от уплаты налогов, служебного подлога или служебной халатности, применения насилия в отношении представителя власти, незаконного лишения свободы, самоуправства и незаконного пересечения Государственной границы.

За данный период обнаружен 1 человек, находящийся в розыске, eщe 1 с явкой с повинной обратился в Полицию, зарегистрирован 1 случай добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 10 случаев кражи личного имуществ, по 1 случаю причинения телесных повреждений, незаконной вырубки деревьев и мошенничества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 12 ДТП: 1 человек погиб, 16 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.