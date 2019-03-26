В отношениях с ЕС и ЕАЭС Армения руководствуется не по принципу «или-или», а по принципу «и-и»: Томас Шрапель

Руководитель регионального офиса Южного Кавказа Фонда Конрада Аденауэра Томас Шрапель считает, что в последние годы Армения проводит очень разумную внешнюю политику. Как сообщает Арменпресс, в ходе мероприятия под названием «Армения на пути к Европе» Шрапель подчеркнул, что Армения, будучи членом Евразийского экономического союза, в то же время углубляет и расширяет свои отношения с Европейским союзом.

“Некоторые, конечно, видят противоречия в таком сочетании, с одной стороны, с Евросоюзом, а с другой - с Евразийским экономическим союзом. Для нас, как для представителей фонда Конрада Аденауэра, это не противоречие. Мы более чем убеждены, что эта комбинация проходит не по принципу «или-или», а по принципу «и-и»”, - сказал Шрапель.

Он убежден, что это не только прагматичный, но и разумный шаг, который может стать одной из самых прочных основ внешней политики Армении.

“Разумная и мудрая внешняя политика важна для Армении в конкретных геополитических условиях. Мы убеждены, что после этих перестановок внешняя политика Армении продолжит свое развитие”, - сказал Томас Шрапель.