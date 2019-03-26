Спикер НС Армении и посол Кубы обсудили возможности расширения сотрудничества в разных сферах

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 26 марта принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Куба в Армении Эмилио Певида Пупо.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС, глава парламента поздравил посла с началом дипломатической миссии в Армении и выразил уверенность в том, что он приложит все усилия для развития и укрепления армяно-кубинских отношений.

Арарат Мирзоян, отметив, что Армения имеет достаточно активные отношения с рядом латиноамериканских стран, выразил надежду, что благодаря совместным усилиям сотрудничество с Кубой достигнет высокого уровня.

Подчеркнув важность деятельности групп парламентской дружбы по развитию двусторонних связей, глава законодательного органа отметил, что в Национальном Собрании уже создана группа дружбы Армения-Куба. Подчеркнув важность активизации сотрудничества на международных площадках, Арарат Мирзоян отметил, что в этом контексте существует значительный неиспользованный потенциал.

Председатель НС поблагодарил кубинские власти за помощь армянскому народу в трудные годы землетрясения.

Выразив благодарность за прием, Эмилио Певида Пупо заверил, что приложит все усилия, чтобы способствовать дальнейшему развитию и углублению связей между двумя странами. Посол также подчеркнул важность роли парламентской дипломатии в укреплении двусторонних связей.

Собеседники коснулись возможностей расширения сотрудничества в различных сферах, особо отметив важность реализации совместных программ, в частности, в области науки, образования и туризма. Стороны заявили, что, несмотря на расстояние между двумя странами, есть все предпосылки для дальнейшего развития двусторонних отношений.

В ходе встречи собеседники коснулись урегулирования нагорно-карабахского конфликта, признания Геноцида армян и поправок в Конституцию Кубы.