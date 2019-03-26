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Мгер Григорян в Москве примет участие в заседании Евразийского экономического совета


Делегация во главе с вице-премьером Армении Мгером Григоряном 28-30 марта отправится в Российскую Федерацию. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.

Мгер Григорян в Москве примет участие в заседании Евразийского экономического совета.




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