СМИ: украденную в 1999 году картину Пабло Пикассо нашли в Нидерландах

Голландский детектив Артур Бранд, специализирующийся на объектах культуры, обнаружил в Нидерландах написанную в 1938 году и считавшаяся украденной картину Пабло Пикассо "Бюст женщины". Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета Volkskrant.

Произведение искусства, на котором изображена возлюбленная Пикассо Дора Маар, было украдено во Франции с яхты саудовского шейха в 1999 году. За картину ориентировочной стоимостью €4 млн было назначено вознаграждение в €400 тыс., однако ни полотно, ни его похитителей найти так и не удалось.

Еще в 2015 году Бранд заявил, что картина находится где-то в Нидерландах и циркулирует в криминальных кругах с 2002 года. Тогда же он отметил, что произведение искусства активно используется для расчета в сделках по продаже наркотиков и оружия. По данным Volkskrant, на детектива вышли люди, сообщившие, что картина находится дома у одного бизнесмена, который хочет избавиться от нее.

"Это нормально, когда люди вдруг обнаруживают, что картина украдена, - заметил Бранд. - Они боятся идти в полицию, опасаясь быть арестованными за кражу, хоть они и не имеют к ней никакого отношения. Тогда такие люди обращаются ко мне".

Подлинность полотна была подтверждена независимым американским экспертом. По мнению специалистов, в настоящее время его стоимость составляет около €25 млн.