DPA: Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года

Европарламент одобрил отмену сезонного перевода часов с 2021 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство DPA.

Как отмечает агентство, страны - члены Евросоюза должны определиться с тем, чтобы остаться на зимнем или летнем времени. Те страны, которые предпочтут первый вариант, переведут часы в последний раз в октябре 2021 года, летний - в марте 2021 года.

В августе 2018 года Еврокомиссия опубликовала предварительные данные онлайн-голосования по вопросу регулярного перехода на зимнее и летнее время, согласно которым порядка 84% европейцев высказались за отмену перевода часов. Голосование проводилось с 4 июля по 16 августа, в нем приняли участие 4,6 млн человек.

Перевод стрелок часов в странах - членах евросообщества был предписан специальной директивой ЕС. В соответствии с ней они дважды - в марте и октябре - переводили часы с 2003 года.