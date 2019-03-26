Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект "Шелковый путь" очень важен и европейцы хотят играть в нем активную роль, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я считаю, что очень важен проект "Шелковый путь". Мы, европейцы, хотим играть в этом проекте активную роль и участвовать. Это должно вести к определенной взаимности", - заявила Меркель по итогам встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном, председателем КНР Си Цзиньпином и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в преддверии саммита ЕС-Китай, который пройдет 9 апреля в Брюсселе.

"Проект как таковой является очень хорошей визуализацией того, что определяет нашу зависимость друг от друга и нашу взаимную связь", - добавила канцлер. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

Концепция "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.