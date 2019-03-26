Посол Армении встретился с генеральным директором белорусского государственного информационного агентства БЕЛТА

Посол Армении в Беларуси Армен Гевондян встретился с генеральным директором белорусского государственного информационного агентства БЕЛТА Ириной Акулович.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи стороны отметили важность информационного обеспечения процесса развития армяно-белорусских межгосударственных отношений, обмена информацией между информационными агентствами двух стран, в том числе между «Арменпресс» и «БЕЛТА» в рамках подписанного в 2017 году меморандума.

Были обсуждены перспективы реализации ряда проектов и программ. Была достигнута договоренность о проведении мероприятий по повышению осведомленности.