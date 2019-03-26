Трамп назвал ведущие СМИ врагами народа

Президент США Дональд Трамп на фоне публикации основных выводов доклада спецпрокурора Роберта Мюллера назвал ведущие СМИ "врагами народа" и обвинил их в коррупции, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Минюст США опубликовал в воскресенье основные выводы Мюллера по итогам "российского расследования". Мюллер решил, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года: Агентство интернет-исследований пыталось в соцсетях "посеять разногласия в обществе", а российские хакеры "собирали и распространяли информацию с целью повлиять на выборы". При этом ни президент Трамп, ни его команда в сговоре с Россией не состояли, решил Мюллер. Минюст США также считает, что Трамп не мешал расследованию.

"Ведущие СМИ попали под огонь критики и высмеиваются по всему миру как коррумпированные и фейковые. Два года они продвигали иллюзию о российском сговоре, тогда как они всегда знали, что сговора не было. Они действительно враги народа и настоящая оппозиционная партия!", - написал Трамп в Twitter.

В то же время Трамп не уточнил, какие именно СМИ он имел в виду.