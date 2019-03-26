Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-03-19

ЕРЕВАН, 26 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 26 марта, курс доллара США вырос на 0.17 драмa и составил 486.15 драм. Курс евро вырос на 0.05 драмa и составил 550.13 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.56 драм. Курс британского фунта вырос на 1.49 драмa и составил 641.62 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 136.12 драмa и составила 20624.68 драм. Цена серебра выросла на 1.10 драмa и составила 242.66 драм. Цена платины сократилась на 10.97 драмa и составила 13316.83 драм.