Азиатские индексы - 26-03-19

ТОКИО, 26 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.15% и составил 21428.39 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.57% и составил 1617.94 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.51% и составил 2997.10 пункта, а HANG SENG вырос на 0.15% и составил 28566.91 пункта.