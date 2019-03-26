Замминистра не исключает импорт дешевого дизтоплива из Ирана

В результате ратификации и реализации соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, Армения может импортировать соответствующее техническому регламенту ЕАЭС дизельное топливо по низкими таможенными пошлинами. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил заместитель министра экономического развития и инвестиций Альберт Бабаян в ходе обсуждения законопроекта о ратификации соглашения в Национальном Собрании.

Депутат от фракции «Процветающая Армения» Сергей Багратян поинтересовался, может ли Армения импортировать топливо, могут ли хозяйствующие субъекты пользоваться соглашением и импортировать дешевое дизельное топливо в рамках этого соглашения.

Альберт Бабаян отметил, что в списке есть дизельное топливо. «Иранской стороне предоставлена льгота на экспорт дизельного топлива в страны ЕАЭС. Таможенная пошлина снизилась с 5 до 2,5 процентов. Однако, необходимо учитывать тот факт, что в Армении действует технический регламент ЕАЭС, которым применяются ограничения как на дизельное топливо, так и на бензин», - сказал замминистра.

Он отметил, что если в Иране будет достаточно дизельного топлива, которое соответствует действующим в Армении качественным критериям техрегламента ЕАЭС, то нет никаких ограничений в том, чтобы это дизельное топливо было импортировано в Армению.