Ким Кардашьян прошлась по городу в полупрозрачном наряде

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян прошлась по улице в полупрозрачном мерцающем боди. Снимки телезвезды опубликовало издание Entertainment Tonight, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

38-летняя жена Канье Уэста вышла на прогулку по вечернему Парижу с подругой Киморой Ли и надела обтягивающее боди серебристого цвета. Свой образ Кардашьян дополнила прозрачными сверкающими колготками, белыми босоножками на каблуках и черной вязаной накидкой.