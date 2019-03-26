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Ким Кардашьян прошлась по городу в полупрозрачном наряде


Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян прошлась по улице в полупрозрачном мерцающем боди. Снимки телезвезды опубликовало издание Entertainment Tonight, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

38-летняя жена Канье Уэста вышла на прогулку по вечернему Парижу с подругой Киморой Ли и надела обтягивающее боди серебристого цвета. Свой образ Кардашьян дополнила прозрачными сверкающими колготками, белыми босоножками на каблуках и черной вязаной накидкой.




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