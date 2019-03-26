Меркель считает важным найти правильный баланс в современном мире

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала найти правильный баланс в эпоху динамичного развития мира и глобальных перемен. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом она заявила во вторник в Париже после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы наблюдаем за очень динамичным развитием мира, центры, в том числе экономические, все время сдвигаются, поэтому важно снова найти баланс во времена значительных перемен", - сказала она. Меркель полагает, что стратегическая конкуренция может иметь положительные моменты для всех сторон. Она вновь призвала к реформированию таких международных институтов, как Совет Безопасности ООН, МВФ и ВТО.