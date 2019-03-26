Ученые подсчитали, как много людей убивает сидячий образ жизни

Низкий уровень физической активности и сидячий образ жизни оказались связаны с каждой десятой ранней смертью человека в мире, большую часть которых можно предотвратить. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oб этом пишут медики в Journal of Epidemiology & Community Health.

"Многие британцы предпочитают проводить почти все свое свободное время сидя или лежа. Вдобавок, многие люди вынуждены практически весь день сидеть в офисе на работе. Поэтому борьба с сидячим образом жизни может принести массу пользы общественному здоровью страны", — заявила Леония Эрон (Leonie Heron) из университета Белфаста (Великобритания).

Используя данные, собранные ВОЗ и Национальной службой здравоохранения Британии, ученые подсчитали число людей, ведущих сидячий образ жизни, и вычислили ту их долю, которая каждый год преждевременно умирает от диабета, инфарктов, рака легких и прямой кишки и других болезней, связанных с гиподинамией.

В целом, эта проблема оказалась очень широко распространена в Великобритании – от нее страдает примерно каждый третий британец, проводящий более шести часов сидя за компьютером или лежа на диване. По этой причине число жертв сидячего образа жизни оказалось крайне большим – от связанных с ним болезней каждый год умирает почти 70 тысяч жителей Альбиона.

Иными словами, примерно каждая десятая смерть в Британии и в мире в целом оказалась связана с недостаточно высоким уровнем физической активности и сидячим образом жизни.