Warner Music впервые подпишет контракт с сервисом, создающим музыку при помощи алгоритмов

Компания Warner Music подпишет контракт на запись музыкальных альбомов с создателями немецкого приложения Endel, которое генерирует композиции по запросам пользователей. Как передает Арменпресс, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Ожидается, что всего в 2019 году будут созданы 20 альбомов, при этом пять уже записаны. Для создания композиций приложение использует информацию о времени суток и погоде и звуки окружающего мира, такие как шум дождя или ветра. Первые альбомы носят названия "Ясная ночь", "Дождливая ночь", "Облачный день", "Облачная ночь" и "Туманное утро". Endel доступно на смартфонах и через смарт-динамик Amazon Echo.

"Я уверен, что те, кто будет слушать эти новые альбомы, почувствуют уменьшение состояния тревожности и улучшение настроения", - цитирует газета The Guardian слова представителя Warner Music.

Как отмечает газета, следующие 15 альбомов будут предназначены для релаксации, концентрации внимания, а также для того, чтобы слушать их в дороге.

Инвестором проекта выступит в том числе фонд Amazon Alexa Fund, занимающийся развитием инновационных стартапов.