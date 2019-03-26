Премьер-министр присутствовал на церемонии открытия завода по производству сыра и других молочных продуктов

Премьер-министр Никол Пашинян присутствовал на церемонии открытия оснащенного современными технологиями завода агрохолдинга “Спайка” по производству сыра и других молочных продуктов. Глава правительства осмотрел завод, ознакомился с реализованными работами и производственным процессом. Стоимость инвестиционной программы составила 15 миллионов долларов. На заводе создано 120 новых рабочих мест.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, производственная поточная линия позволяет производить весь ассортимент сыров с плесенью. Годовое производство сыра бренда “Самбиел” составит более 2000 тонн. Продукция будет реализовываться в Армении, странах СНГ и Ближнего Востока.

Завод ежегодно будет закупать более 20 млн литров качественного молока. Компания основала лабораторию для проверки качества молока.

На втором этапе рядом с этим заводом компания планирует дополнительно построить вторую фабрику для производства полусухих и сухих сыров, для чего планируются инвестиции совместно с голландской компанией. На втором этапе будут производиться высококачественные голландские и швейцарские сыры. Общий объем инвестиций составит около 30 млн долларов, а производительность завода благодаря этому увеличится более чем на 6 тыс тонн.