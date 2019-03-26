Валерий Осипян наградил группу сотрудников различных подразделений полиции

В полиции Армении 25 марта состоялась торжественная церемония награждения.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, на церемонии награждения присутствовали руководство полиции РА, члены коллегии, руководящий состав центрального аппарата и ответственные лица служб.

За раскрытие особо тяжких преступлений, обнаружение разыскиваемых, а также добросовестную службу группа сотрудников различных подразделений полиции награждена медалями, нагрудными знаками, грамотами и денежными поощрениями.

Начальник Полиции Армении Валерий Осипян, поздравив награжденных, подчеркнул важность их самоотверженной службы и пожелал новых успехов в борьбе с преступностью. Он выразил надежду на то, что поощрение поспособствует более усердной службе.