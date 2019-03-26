ЕС с 2022 года обяжет устанавливать в новые автомобили черные ящики

Европарламент, Евросовет и Еврокомиссия достигли предварительного соглашения по регламенту, касающемуся повышения уровня безопасности на дорогах. Как сообщила во вторник пресс-служба Еврокомиссии, в соответствии с новыми правилами с 2022 года автопроизводители должны будут оборудовать машины, которые продаются на территории ЕС, в том числе черными ящиками и системой автоматического удержания в полосе транспортного средства, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Институты ЕС достигли предварительного соглашения по пересмотру общих правил безопасности [дорожного движения]. С 2022 года новые технологии безопасности станут обязательными для европейских транспортных средств, чтобы защитить жизни пассажиров, пешеходов и велосипедистов", - говорится в сообщении.

Бортовые самописцы, данные из которых можно будет использовать для установления причин ДТП, и система, фиксирующая то, насколько водитель внимательно следить за дорогой, будут обязательными для всех транспортных средств. Помимо этого в легковых автомобилях и фургонах будут устанавливать системы удержания полосы, системы экстренного торможения и улучшенные ремни безопасности.

В Еврокомиссии надеются, что подобные меры помогут к 2038 году избежать по меньшей мере 140 тыс. тяжелых травм и спасти более 25 тыс. жизней, что приблизит ЕС к долгосрочной цели - нулевой смертности на дорогах.