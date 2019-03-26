В Сирии проходят многотысячные акции протеста против решения США по Голанам

Тысячи граждан практически во всех городах Сирии вышли на акцию протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты за Израилем. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА.

Трамп в понедельник подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Тысячи людей вышли на центральные площади Дамаска, Хомса, Дейр-эз-Зора, Камышли, Кунейтра (на Голанских высотах) и других городов.

Ранее агентство сообщало о массовом митинге в центре города Дераа на юге Сирии.