Премьер-министр Пашинян отправится в Вену

Возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном делегация 28 - 29 марта отправится в столицу Австрии Вену. Об этом «Арменпресс» стало известно из решения премьер-министра Армении о командировании правительственной делегации в Австрию, опубликованного на странице электронного управления e-gov.am.

Ранее российские СМИ сообщили о встрече Пашиняна с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Различные СМИ в последние дни отмечали также возможную встречу премьер-министра Армении и Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян 25 марта в беседе с Арменпресс заметил, что по поводу возможной встречи будет сделано согласованное заявление.

После последнего визита в регион сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) в распространенном ими заявлении 1 марта приветствовали готовность премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей. Это будет первая официальная встреча глав двух стран. До этого состоялись три неофициальные встречи - в Душанбе, Санкт-Петербурге и Давосе.