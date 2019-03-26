Полиция Германии эвакуировала людей из ратуш шести городов после поступления угроз

Полиция ФРГ эвакуировала во вторник утром людей из ратуш в шести германских городах после поступления анонимных угроз применения насилия. Об этом говорится в сообщении, распространенном полицией Германии.

По предварительным данным, эвакуация прошла в городах Аугсбург, Гёттинген, Кайзерслаутерн, Хемниц, Нойнкирхен и Рендсбург,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным издания Focus Online, известно, что, например, в Кайзерслаутерне угрозы поступили по электронной почте. Местную ратушу сейчас обыскивают полицейские с собаками, район перед ней оцеплен. В Аугсбурге прекращено движение трамваев по линии, проходящей рядом со зданием органа городского управления.

В полиции отмечают, что меры приняты в превентивном порядке.