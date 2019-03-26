Замминистра здравоохранения встретился с представителями японского Агентства международного сотрудничества

Заместитель министра здравоохранения Республики Армения Лена Нанушян приняла представителей японского Агентства международного сотрудничества во главе с новоназначенным директором отдела Центральной Азии и Кавказа Управления Кавказа Восточной и Центральной Азии Сотой Тосака.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве здравоохранения Армении, Лена Нанушян кратко представила приоритеты системы здравоохранения, текущие программы и предстоящие задачи. В частности, были обсуждены программы, обеспечивающие непрерывность пропорционального развития системы здравоохранения в областях Армении, обсуждены вопросы возможного содействия работам по модернизации областных медицинских учреждений, в том числе развития человеческих ресурсов, а также оснащения медицинскими приборами, мебелью и оборудованием. Стороны говорили о модернизации психиатрической службы в Армении, учитывая, что в настоящее время широко обсуждается реорганизация модели действующей психиатрической службы, приближение ее к признанной современной международной модели, в основе которой должна быть психиатрическая служба, предоставляемая на уровне общин. С точки зрения модернизации психиатрической службы была отмечена важность улучшения условий в зданиях медицинских учреждений, оснащения медицинскими приборами, мебелью и оборудованием, а также непрерывного обучения персонала.

Также были представлены ход реализации программ, направленных на улучшение профилактической медицины в Армении, в частности, скрининговых исследований неинфекционных заболеваний и варианты возможного содействия. Достигнута договоренность далее обсудить рамки и направления дальнейшего сотрудничества.