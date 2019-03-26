В центре экономических и социальных “революций”: «Саммит идей» объявил о вступлении в Армению

ЕРЕВАН, 26 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Армения, которая является небольшой страной, но имеет большой человеческий капитал, выступает с большими амбициями, чтобы утвердить свою роль в мире, принимая во внимание традиционный потенциал этой страны в областях научного совершенствования, творчества и интеллектуальных способностей.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет официальный сайт “Саммита идей” («Summit of Minds»), ежегодно проводящегося во французском городе Шамони, на котором официально опубликована информация опредстоящем в июне в Дилижане “Саммита армянских идей” («Armenian Summit of Minds»).

Организаторы мероприятия отмечают, что “Саммит армянских идей” будет принят президентом Армении Арменом Саргсяном 7-9 июня.

Представляя историю Армении как колыбель древней цивилизации, богатую историческими и культурными традициями, имеет 2800-летнюю столицу, первой в мире приняла христианство как государственную религию и уже имела свой алфавит в 405 году, организаторы “Саммита идей” подчеркивают, что молодое поколение страны активно участвует в строительстве и развитии своего будущего.

«Ради всего региона, будучи готовым служить жизненно важным мостом для разных народов, Армения находится в центре экономической и социальной “революции”. И в этом вопросе страна нуждается в поддержке своих друзей. Как мир может внести вклад в Армению и страны региона? Как мир может извлечь выгоду из Армении?

“Саммит армянских идей” - это уникальная возможность для участников познакомиться с древними и одновременно самыми инновационными явлениями, которые может предложить эта страна. Дилижан, курортный город, окруженный великолепной природой, известный своим благосостоянием и традиционными ремеслами, является лучшим местом для проведения “Саммита идей”», - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте.

Основным партнером саммита является авторитетный аналитический журнал «The Monthly Barometer».

Исключительная договоренность об организации мероприятия была достигнута в сентябре 2018 года, когда Президент Республики Армения Армен Саргсян принял участие в ежегодном «Саммите идей» в качестве основного спикера.

Саммит является престижным мероприятием, в котором принимают участие около 300 видных и влиятельных политиков, ученых, бизнес-инвесторов, руководителей крупнейших компаний и средств массовой информации со всего мира. Основная цель мероприятия - представить новые идеи по ключевым вопросам, представляющим глобальный интерес, и установить надежные партнерские отношения путем прямых обсуждений.

Армения является первой страной, которая примет это мероприятие за пределами Шамони.

Основной темой обсуждения армянского саммита будет “Региональная геополитика, экономика и инвестиции: многовекторное влияние на торговые и инвестиционные потоки”.

Проведение подобного мероприятия в Армении, визит видных деятелей и лидеров, представляющих деловую, научную и политическую сферы, будет способствовать повышению международного имиджа нашей страны. Саммит - это уникальная возможность представить потенциал Армении, развить новые направления сотрудничества и установить деловые связи.