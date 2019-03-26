После избрания Пашиняна премьер-министром ни одна полезная программа не была отклонена из-за отсутствия денег

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, при выделении денег на каждую программу считает важным вопрос: что же получат государство, народ за это.

Как сообщает «Арменпресс», во время ежегодного собрания в Национальной академии наук Никол Пашинян отметил, что много говорится об отсутствии денег, однако проблема находится в другой плоскости. По его словам, военно-промышленный комплекс является одним из тех сфер, которые ставят перед наукой четкие задачи, но, согласно статистике последних лет, бюджет по научно-исследовательской части военно-промышленного комплекса был недостаточно выполнен. «То есть, государство ставит перед наукой четкую задачу, дает финансирование, и выясняется, что наука не решила эту проблему как минимум в должное время, и больше не финансируется. Это конкретный пример, когда речь идет абсолютно не об отсутствии денег. Деньги есть, выданы, но эти деньги не расходуются, поскольку выясняется, что у нас есть проблема профессионального потенциала и множество других проблем», - сказал Пашинян. Премьер отметил, что с мая 2018 года, с момента его избрания премьер-министром Армении не было случая, чтобы какая-либо программа была отклонена только по той причине, что денег нет. «Если выяснится, что какая-либо программа нужна Республике Армения, деньги найдутся. Наша работа, в том числе и в сфере науки, должна быть направлена на решение четких практических задач, решение тех задач, которые не только тратят деньги, но и приносят их, если не в краткосрочном, то в долгосрочном разрезе. Если мы тратим деньги, не зная, что получим за это... возможно, мы сегодня не получим, возможно, через 50 лет получим, но не может быть так, чтобы не задавали вопросов - тратим деньги, а что взамен получат наша страна, наше государство, наш народ? Это самая большая проблема нашей науки»,- заключил Пашинян.